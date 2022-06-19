Гогену Солнцеву предложили стать новым ведущим шоу «Сегодня вечером»

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что руководство Первого канала предложило ему вести с сентября шоу «Сегодня вечером».
В беседе с журналистами Солнцев рассказал, что телеканал уже ищет замену артисту балета Николаю Цискаридзе. По его словам, объявлен кастинг на нового ведущего передачи. Шоумену якобы предложили пробоваться в паре с экс-супругой Екатериной Терешкович.
«Я им (продюсерам. — Прим. ред.) сказал: “С бабкой вести программу не буду!” Если такие, как Терешкович, будут ведущими, то что хорошего можно будет увидеть по телевизору? У Кати по взгляду даже видно, что ни одной извилины в голове», — цитирует его PROZVEZD.
Солнцев добавил, что готов принять участие в пробах в одиночестве, но никак не в паре с «жертвой анорексии». Он также подчеркнул, что не готов выслушивать обвинения, что он якобы кому-то заплатил за то, чтоб «старуху раз в неделю стабильно крутили в кругу советских актеров и певцов».