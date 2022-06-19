Гогену Солнцеву предложили стать новым ведущим шоу «Сегодня вечером»

«Я им (продюсерам. — Прим. ред.) сказал: “С бабкой вести программу не буду!” Если такие, как Терешкович, будут ведущими, то что хорошего можно будет увидеть по телевизору? У Кати по взгляду даже видно, что ни одной извилины в голове», — цитирует его PROZVEZD.