Гоген Солнцев за участие в передачах Малахова требовал 200 тысяч рублей

Тихонов рассказал, что все сюжеты в передачах стопроцентно реальны, и не было никаких постановок, а участникам оказывалась реальная психологическая помощь. По словам работника телеканала, людям из глубинки платили не так много — примерно 10 тысяч рублей за участие, а вот звезды шоу-бизнеса получали значительно больше.