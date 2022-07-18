Гоген Солнцев за участие в передачах Малахова требовал 200 тысяч рублей

Бывшей сотрудник таких программ, как «Пусть говорят» и «Прямой эфир» Слава Тихонов рассказал, какие суммы требовал скандальный шоумен Гоген Солнцев за участие в передачах Андрея Малахова.
Тихонов рассказал, что все сюжеты в передачах стопроцентно реальны, и не было никаких постановок, а участникам оказывалась реальная психологическая помощь. По словам работника телеканала, людям из глубинки платили не так много — примерно 10 тысяч рублей за участие, а вот звезды шоу-бизнеса получали значительно больше.
Так, Гоген Солнцев запрашивал аз выход в телеэфир 200 тысяч рублей, но редакторы передач не всегда шли на встречу, и не соглашались на его условия.