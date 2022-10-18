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Гоген Солнцев впервые опубликовал фото из больницы на фоне слухов о смене пола

Гоген Солнцев впервые опубликовал фото из больницы на фоне слухов о смене пола
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Скандально известный шоумен, звезда ток-шоу «Пусть говорят» Гоген Солнцев показал снимки после операции, которая длилась семь часов. Артист делал лифтинг лица и липосакцию тела.

Шоумен не подтвердил слухи о том, что он делал операцию по смене пола. На фото, которые артист опубликовал в своем аккаунте в социальной сети, он лежит на койке в больничной палате. Лицо Солнцева сильно отекло после хирургического вмешательства.

prt scr instagram.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @solntcev
prt scr instagram*.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @solntcev

Слухи об операции по смене пола распространила бывшая супруга шоумена Екатерина Терешкович. За видеороликами об их необычных отношениях наблюдали тысячи фанатов.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

операция солнцев терешкович
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