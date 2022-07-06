Гоген Солнцев опроверг слухи о «похищении» Андреем Малаховым героев для своей программы

Шоумен Гоген Солнцев заступился за известного российского телеведущего Андрея Малахова после новой волны хейта в его адрес, передает «Экспресс газета».
По информации источника, не так давно ряд СМИ опубликовал материалы с информацией о том, что Малахов вместе со своей командой якобы ради рейтингов «похищали» людей прямо у конкурентов и в предэфирной подготовке выводили участников на нужные им эмоции.
Однако Солнцев решил заступиться за телеведущего и полностью опроверг данную информацию. Шоумен отметил, что давно не слышал подобных выдумок.
Он также уточнил, что до последнего времени есть еще люди, к примеру потенциальные герои сюжета программы, которые считают Малахова ведущим «Пусть говорят» на Первом канале, а на самом деле приезжают на студию «Прямого эфира» на «России 1». Именно из-за этого могла возникнуть путаница. В этой связи Гоген подчеркнул, что не верит ни в какие «похищения».
«В редакцию ежедневно приходят тысячи писем, где люди умоляют снять их ситуации в программе и освятить это. Но, к сожалению, эфирного времени не хватает, чтобы всем помочь. Все герои, которые участвуют у Андрея Малахова, снимаются по своей доброй воле и потом еще долго благодарят редакторов и продюсеров проекта за то, что у них была возможность донести себя до многомиллионной аудитории», — прокомментировал ситуацию Солнцев.
Рванее «Народные Новости» сообщали, что Первый канал опроверг слухи о замене Цискаридзе на Солнцева в шоу «Сегодня вечером».