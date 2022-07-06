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Гоген Солнцев опроверг слухи о «похищении» Андреем Малаховым героев для своей программы

Гоген Солнцев опроверг слухи о «похищении» Андреем Малаховым героев для своей программы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Гоген Солнцев заступился за известного российского телеведущего Андрея Малахова после новой волны хейта в его адрес, передает «Экспресс газета».

По информации источника, не так давно ряд СМИ опубликовал материалы с информацией о том, что Малахов вместе со своей командой якобы ради рейтингов «похищали» людей прямо у конкурентов и в предэфирной подготовке выводили участников на нужные им эмоции.

Однако Солнцев решил заступиться за телеведущего и полностью опроверг данную информацию. Шоумен отметил, что давно не слышал подобных выдумок.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Он также уточнил, что до последнего времени есть еще люди, к примеру потенциальные герои сюжета программы, которые считают Малахова ведущим «Пусть говорят» на Первом канале, а на самом деле приезжают на студию «Прямого эфира» на «России 1». Именно из-за этого могла возникнуть путаница.  В этой связи Гоген подчеркнул, что не верит ни в какие «похищения».

«В редакцию ежедневно приходят тысячи писем, где люди умоляют снять их ситуации в программе и освятить это. Но, к сожалению, эфирного времени не хватает, чтобы всем помочь. Все герои, которые участвуют у Андрея Малахова, снимаются по своей доброй воле и потом еще долго благодарят редакторов и продюсеров проекта за то, что у них была возможность донести себя до многомиллионной аудитории», — прокомментировал ситуацию Солнцев.

Рванее «Народные Новости» сообщали, что Первый канал опроверг слухи о замене Цискаридзе на Солнцева в шоу «Сегодня вечером».

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RusNewsToday24
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