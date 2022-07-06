Гоген Солнцев опроверг слухи о «похищении» Андреем Малаховым героев для своей программы

«В редакцию ежедневно приходят тысячи писем, где люди умоляют снять их ситуации в программе и освятить это. Но, к сожалению, эфирного времени не хватает, чтобы всем помочь. Все герои, которые участвуют у Андрея Малахова, снимаются по своей доброй воле и потом еще долго благодарят редакторов и продюсеров проекта за то, что у них была возможность донести себя до многомиллионной аудитории», — прокомментировал ситуацию Солнцев.