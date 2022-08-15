Гоген Солнцев дал понять, что ему все равно на исчезновение Ольги Бузовой

Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал исчезновение телеведущей Ольги Бузовой. Он дал понять, что ему наплевать на дальнейшую судьбу блондинки.
Исполнительница хита «Мало половин» перестала выходить на связь после того, как отправилась на вертолете в горы. На сложившуюся ситуацию отреагировал Солнцев
«Мне совершенно все равно на Бузову. Все бы они пропали наконец-то! Надоели! Когда она исчезла, я молил только об одном: “Хоть бы правоохранительные органы не стали ее искать!” Потому что у них есть более важные дела!” — цитирует шоумена портал Prozvezd.
Он отметил, что телеведущая намеренно перестала выходить на связь с поклонниками. По его мнению, звезда хотела посмотреть на их реакцию.