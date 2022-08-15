Гоген Солнцев дал понять, что ему все равно на исчезновение Ольги Бузовой

«Мне совершенно все равно на Бузову. Все бы они пропали наконец-то! Надоели! Когда она исчезла, я молил только об одном: “Хоть бы правоохранительные органы не стали ее искать!” Потому что у них есть более важные дела!” — цитирует шоумена портал Prozvezd.