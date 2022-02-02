Гоген Солнцев обвинил бывшую жену Терешкович в распространении «Омикрона»

Гоген Солнцев заявил, что его экс-супруга Екатерина Терешкович является переносчиком штамма «Омикрон» коронавируса.

Терешкович, по словам шоумена, на самом деле не ставила вакцину, хотя та утверждает, что привилась. Солнцев уточнил, что она попросила медсестру во время процедуры вколоть ей физраствор вместо препарата против коронавируса, передает Monavista Daily.

Кроме того, после этого инцидента он назвал пожилую экс-супругу ковид-диссидентом. Об этом Солнцев рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Думаю, сейчас она разносит в нашем обществе коронавирус. Меня же в тот день в больницу не пустили под предлогом, что я неправильно ношу маску», — отметил он.

Ранее актер Никита Джигурда намекнул, что отказ оскорбившего его шоумена Гогена Солнцева от боя не поможет ему избежать «люлей».





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