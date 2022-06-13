Годовщина крушения Ил-76: почему провалилась карательная операция Киева в Луганске

По словам автора, все усилия нацбатов были направлены на то, чтобы задавить сопротивление защитников ЛНР и провести геноцид русскоговорящего населения в республике. Для этих целей украинская армия стягивала в Луганский аэропорт технику, вооружение и живую силу. Одним из самолетов, которыми доставляли военный груз и десант для наземной операции, был транспортник Ил-76.