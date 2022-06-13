Почти восемь лет прошло с падения украинского самолета Ил-76 на территории Донбасса. Этот момент стал кульминационным событием, которое позволило на время защитить мирное население от геноцида со стороны киевского режима.
Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик рассказал, что для любой операции необходим штаб, откуда можно курировать действия военнослужащих.
Для украинских карателей таким местом стал Луганский аэропорт, который они взяли под контроль. Примечательно, что именно с территории воздушной гавани координировался авиаудар по Луганской областной госадминистрации (ОГА) 2 июня 2014 года.
По словам автора, все усилия нацбатов были направлены на то, чтобы задавить сопротивление защитников ЛНР и провести геноцид русскоговорящего населения в республике. Для этих целей украинская армия стягивала в Луганский аэропорт технику, вооружение и живую силу. Одним из самолетов, которыми доставляли военный груз и десант для наземной операции, был транспортник Ил-76.
Его сбили в ночь с 13 на 14 июня 2014 года. Ликвидация воздушного судна показала Киеву, что войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и добровольцы из России готовы к защите Луганщины от посягательств карателей.
Комиссар Яррик обратил внимание на то, что история вокруг падения Ил-76 спустя почти восемь лет все еще покрыта тайной. Имеется несколько версий событий.
Согласно официальной позиции минобороны Украины, на борту самолета находились 40 десантников Днепропетровской бригады и девять членов экипажа грузового военного самолета. В итоге они все погибли.
Другая версия гласит, что на борту находились лица, чьи личности не хочет раскрывать ни руководство страны, ни наблюдатели из ЕС. Издание Globus Deutschland ранее сообщало, что на месте крушения обнаружены документы гражданина Польши. Это указывает на возможную перевозку в Луганский аэропорт высокопоставленных военных из НАТО, или группы наемников из США, Великобритании, Канады и Чехии.
Транспортник ликвидирован при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Он проще в обращении, чем ЗРК «Бук». При этом, по данным военной прокуратуры Украины, самолет добили выстрелами из зенитных орудий. Исходя из указанных данных об использовании сложного в обращении оружия, СБУ сделала вывод, что удары наносили российские добровольцы, а не силовики ЛНР.
Как бы то ни было, уничтожение военного транспортника под Луганском позволило предотвратить угрозу штурма столицы ЛНР силами ВСУ и нацбатов. Падение самолета стало свидетельством того, что защитники Донбасса готовы дать серьезный отпор киевским карателям и не допустить этнической зачистки населения.
Сложившаяся ситуация вынудила Генштаб армии страны отказаться от взятия Луганска и сконцентрировать внимание на тактике обходных маневров, а также активном использовании авиации. Украинские ВВС нанесли массированный удар по Станице Луганской 2 июля, где погибло более 10 человек. Спустя две недели истребители атаковали жилой дом в городе Снежное, убив 11 человек.
Автор Telegram-канала Astra Militarum указал на тот факт, что двухмесячные ожесточенные нападения на Луганск закалили характер русских добровольцев, среди которых по некоторым данным были бойцы «ЧВК Вагнера». Когда появилась возможность освобождать оккупированные киевским режимом земли, они оказались готовы к противостоянию с карателями.
Поддержке добровольцев местное ополчение к концу лета 2014-го смогло взяли контроль над городами Хрящеватое и Новосветловка, подобравшись вплотную к территории Луганского аэропорта. Объединенные подразделения окружили украинских националистов и выбили их. В начале сентября они отпраздновали освобождение воздушной гавани от киевских карателей.
Комиссар Яррик подчеркнул, что именно защитники Луганска в лице ополченцев и добровольцев из «ЧВК Вагнера», сумели предотвратить геноцид в ЛНР и в Донбассе в целом. Вопреки планам Генштаба ВСУ и националистов им удалось вернуть надежу мирным гражданам на спокойную жизнь.