Годовалая дочь экс-солистки «Ранеток» Огурцовой страдает от тяжелого заболевания

«А потом ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце! Только любовь и принятие», — написала Огурцова в социальных сетях.