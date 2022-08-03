Годовалая дочь экс-солистки «Ранеток» Огурцовой страдает от тяжелого заболевания

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала о страшном диагнозе годовалой дочери Евы. У девочки скапливается жидкость в голове.
Огурцова рассказала о недуге дочери лишь спустя год после ее рождения. У девочки скапливается жидкость в мозгу и в печени. Артистка призналась, что принятие недуга Евы далось ей тяжело.
«А потом ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце! Только любовь и принятие», — написала Огурцова в социальных сетях.
Певица родила дочь в третьем браке с музыкантом Николаем Осиповым. Сын Марк появился на свет в отношениях с дизайнером Анатолием Рамоновым.