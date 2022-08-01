«Гнусмас» — это не только обидное прозвище для Samsung, но и официальный товарный знак. Компания зарегистрировала знак G-nusmas

Компания Samsung, похоже, придумала себе новый то ли талисман, то ли виртуальный аватар. Маленький синенький инопланетянин дебютировал ещё в рекламе Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, но теперь у него появилось имя.





Согласно заявке на регистрацию товарного знака, зовут его G-nusmas. Да, теперь «Гнусмас» — это не только словечко, которое обычно используют противники Samsung на форумах, но и официальный товарный знак.

Вероятно, Samsung будет использовать G-nusmas во время презентации Galaxy Unpacked, в рамках которой анонсирует новые складные смартфоны.