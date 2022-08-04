ГМК «Норникель» начал выпускать токены на свой долг

Российская горно-металлургическая компания «Норникель», возглавляемая Владимиром Потаниным, начала использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для токенизации своей кредиторской задолженности перед поставщиком оборудования — группой компаний «Север».





О первых выпущенных токенах «Норникеля» стало известно в конце 2020 года. В компании подчеркнули, что все виртуальные активы выпускаются строго в рамках действующего российского законодательства.

«Норникель» проведёт эмиссию цифровых аналогов облигаций на блокчейн-платформе «Атомайз». Токен под названием New Money Market (NMM) будет обеспечен финансовыми обязательствами компании по возврату средств в определенную дату. Стоимость одного токена и всей тестовой эмиссии составляет 9,2 млн рублей со сроком погашения в 45 дней.

Обеспечением цифрового актива станет финансовое обязательство «Норникеля» перед инвестором в лице ГК «Север». Эта группа предприятий поставляет оборудование для металлургического гиганта.

«Атомайз» — это российский оператор информационных систем, имеющий лицензию на выпуск, хранение, обращение и обмен ЦФА. Платформа предоставляет услуги по цифровизации различных активов и финансовых обязательств. Одним из инвесторов платформы является инвестиционная компания «Интеррос», также возглавляемая Потаниным.