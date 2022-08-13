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Глюкоза рассказала о своей «огромной любви»

Глюкоза рассказала о своей «огромной любви»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Глюкоза поделилась фотографией с ее самым любимым человеком. На удивление им оказался не муж, не дети и даже не мать звезды. Об этом сообщил портал BLITZ+.

Артистка не скрывает свою любовь к маме Татьяне Михайловне и не представляет жизнь без мужа Александра Чистякова и свих детей. При этом она поделилась, что есть еще один человек, к которому она испытывает по-настоящему особенные чувства.

Этим человеком стала бабушка артистки, снимок с которой Наталья опубликовала у себя в соцсетях. По ее словам, рядом с ней она видит в жизни только хорошее. Именно бабушка занималась воспитанием звезды с самых пеленок.

глюкоза звезды семья Соцсети
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