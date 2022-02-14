Глобальный рынок столкнулся с угрозой дефицита дизельного топлива

Глобальный рынок столкнулся с угрозой дефицита дизельного топлива Новости
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Стоимость дизельного топлива начала расти на мировых биржах. Эта тенденция носит глобальный характер и напоминает кризис микрочипов, угля и газа, пишет РИА Новости.

Нехватка дизеля может не только вызвать нишевый рост цен по всему миру, но и сказаться на пищевой промышленности. Если объем поставок будет снижаться во время сезона весенних полевых работ, это повысит издержки фермеров и себестоимость продуктов питания.

В Евросоюзе и странах юго-восточной Азии наблюдается рекордно низкий уровень запасов данного топлива. Стоимость барреля в ЕС превысила 114 долларов. Аналитики ожидают, что это повлечет за собой подорожание нефти до 100 долларов и выше.

Соединенные Штаты ранее начали наращивать закупки топлива из России, что противоречит агрессивной и непримиримой риторике американцев.

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон предрек крушение мировой экономики, если РФ прекратит поставлять энергоносители в западные страны. Нефть при таком сценарии будет стоить 200–300 долларов, приводит его мнение URA.RU.

 
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