«Глобальных сбоев с поставками нет, запасов товаров достаточно», — «Ситилинк» допустил запуск собственного производства товаров

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Генеральный директор компании «Ситилинк» Михаил Славинский заявил, что глобальных сбоёв с поставками товаров нет, и подчеркнул, что запасов товаров достаточно. На складах даже есть продукция ушедших из России брендов.

Также Михаил Славинский в ходе церемонии открытия логистического центра с шоурумом в Петербурге отметил, что известный ретейлер, специализирующийся на электронике и бытовой технике, допустил запуск собственного производства товаров.

Мы сейчас договорились, что мы проработаем варианты взаимодействия и выстраивания производства. Возможно, что-то из этого получится. Но это все надо считать. Безусловно, если будет возможность, мы будем это рассматривать и реализовывать.

Михаил Славинский





На данной стадии Михаил Славинский не уточнил, какую именно продукцию планирует выпускать «Ситилинк» и сколько времени потребуется, чтобы наладить производство. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик подтвердил, что власти города обсудили с компанией её производственные планы, но также не стал вдаваться в подробности.

На следующей неделе «Ситилинк» начнёт принимать заявки от российских производителей, которые хотят представить свою продукцию в шоуруме. Сегодня доля российских товаров в ассортименте ретейлера составляет около 10% из 150 тыс. позиций.