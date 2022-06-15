GlobalCapital: санкции США против госдолга России обернулись сокрушительным ударом по карманам американцев

Вашингтон рассчитывал на то, что подобные меры заденут гордость России и покажут всему миру неспособность страны возвращать долги. Однако итог данной ситуации оказался весьма интересным. Дело в том, что западные держатели российских облигаций сегодня «сидят на ценных бумагах», которые они могут сохранить у себя или же продать лицам, не являющимся гражданами США. Но избавиться от этих активов они могут лишь с очень большой скидкой.