Американские власти нанесли урон собственной стране после ввода санкций в отношении госдолга России. К такому выводу пришла западный финансовый аналитик Франческа Янг в материале издания GlobalCapital, передает «ПолитРоссия».
Как отметила Янг, Соединенные Штаты некоторое время назад приняли в отношении России новые санкции, главной целью которых стало введение ряда запретов на операции с российским госдолгом.
«Недавние санкции против российских облигаций — это автогол для США», — подчеркнула аналитик.
Она уточнила, что американские власти старались превратить Россию в «изгоя на международной арене», запретив держателям американских облигаций покупать ценные бумаги РФ на вторичном рынке, а также ограничив возможность получения дивидендов, инвесторам вложившихся в российские активы ранее.
Вашингтон рассчитывал на то, что подобные меры заденут гордость России и покажут всему миру неспособность страны возвращать долги. Однако итог данной ситуации оказался весьма интересным. Дело в том, что западные держатели российских облигаций сегодня «сидят на ценных бумагах», которые они могут сохранить у себя или же продать лицам, не являющимся гражданами США. Но избавиться от этих активов они могут лишь с очень большой скидкой.
«Единственные люди, которым они могут их продать — это друзья России, которые не беспокоятся о последствиях торговли с ней», — объяснила финансовый аналитик.
Янг отметила, что на данный момент облигации РФ имеют большой вес для инвесторов из Азербайджана и Турции. Кроме того, эмитент (организация, выпустившая ценные бумаги) имеет возможность выкупить обратно 10 % своих акций. Поэтому, подчеркнула эксперт, можно с уверенностью полагать, что Москва уже сделала это и с очень большой скидкой.
Таким образом своими новыми санкции Соединенные Штаты нанесли сокрушительный удар лишь одной стороне — западным инвесторам, в том числе и американским. Последние же сегодня продолжают нести огромные потери из-за действий собственных властей.
«Удар по гордости России пришелся по карманам держателей американских облигаций», — констатировала Янг.
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