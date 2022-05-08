Global Times: Запад не остановится на украинском кризисе из-за потребности в новых врагах

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После украинского кризиса Запад создаст новый конфликт, чтобы удовлетворить свою потребность в новых врагах. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Соединенные Штаты никогда не смогут смириться с тем, что существуют непохожие на них государства. Именно поэтому и создавался «вражеский» образ СССР, а позже и России. По этой же причине Вашингтон так заинтересован в политике расширения НАТО.
«США предпочитают придерживаться стратегии “демократии против автократий” вместо того, чтобы заниматься внутренними реформами и приспосабливаться к изменениям в глобальном миропорядке», — говорится в статье.
Обозреватели издания убеждены, что за подобной стратегией скрывается глубокий кризис западной цивилизации. Она постоянно нуждается в поиске новых врагов, что в конечном итоге приведет ее к упадку.