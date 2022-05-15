Global Times: власти США пытаются скрыть геополитический раскол из-за Украины

По мнению Марка Блэклока, если многие страны и дальше будут не соглашаться с линией США по Украине, то Западу будет все сложнее показывать всему миру мнимый «дружный и глобальный ответ». Автор задается вопросом, сколько времени потребуется Вашингтону, чтобы заметить «слона в комнате» и перестать обманываться.