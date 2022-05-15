Global Times: власти США пытаются скрыть геополитический раскол из-за Украины

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Обозреватель китайского издания Global Times Марк Блэклок считает, что Вашингтон вместе с союзниками пытается показать всему миру четкую картину, как мир объединился вокруг Запада из-за ситуации на Украине, однако США предоставляют лишь иллюзорное восприятие происходящего, где наблюдается геополитический раскол.
«Если использовать только западные СМИ для того, чтобы следить за событиями на Украине, то можно подумать, что буквально каждая страна посылает Киеву гуманитарную помощь или оружие в ответ на мольбы Зеленского», — цитирует автора РИА Новости.
Обозреватель уверен, что именно такую картину и хочет предоставить США, но на деле Вашингтон выдает желаемое за действительное: большая часть стран попросту отказываются помогать Украине. Так, Индия, многие страны Африки и Ближнего Востока очень аккуратны в риторике и придерживаются политики нейтралитета относительно текущего украинского кризиса.
По мнению Марка Блэклока, если многие страны и дальше будут не соглашаться с линией США по Украине, то Западу будет все сложнее показывать всему миру мнимый «дружный и глобальный ответ». Автор задается вопросом, сколько времени потребуется Вашингтону, чтобы заметить «слона в комнате» и перестать обманываться.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.