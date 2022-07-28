Global Times: Вашингтон совершает ошибку 20-летней давности, накачивая Киев оружием

Вашингтон поставляет Киеву оружие, полагая, что повторяет афганский «успех». Однако, по словам авторов статьи, тогда американское руководство покинуло Кабул, бросив недавних союзников. Сейчас США наступают на те же грабли, но на Украине, считают китайские эксперты.