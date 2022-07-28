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Global Times: Вашингтон совершает ошибку 20-летней давности, накачивая Киев оружием

Global Times: Вашингтон совершает ошибку 20-летней давности, накачивая Киев оружием
piqsels.com

Соединенные Штаты в данный момент на Украине совершают ошибку, допущенную в Афганистане 20 лет назад. Об этом сообщили аналитики китайского издания Global Times.

Вашингтон поставляет Киеву оружие, полагая, что повторяет афганский «успех». Однако, по словам авторов статьи, тогда американское руководство покинуло Кабул, бросив недавних союзников. Сейчас США наступают на те же грабли, но на Украине, считают китайские эксперты.

Ранее телеканал RT сообщил, что американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис прокомментировал поставки оружия на Украину. Он отметил, что они могут прекратиться осенью или зимой.

Афганистан поставки оружия украине США Украина
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