Global Times: успехи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине стали неприятным сюрпризом для США

На этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин поспешил заявить, что происходящее на Украине не является битвой США. Аналитики уверены, что такое высказывание демонстрирует попытку Белого дома переложить ответственность за итоги противостояния на другие страны, отстранившись при этом от терпящего поражение союзника.