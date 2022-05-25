Global Times: успехи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине стали неприятным сюрпризом для США

Соединенные Штаты заметно занервничали из-за успехов Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Такое мнение выразили аналитики из Китая.
Обозреватели китайского издания Global Times в своем материале пишут, что выход и сдача в плен украинских националистов и морпехов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе стала поворотным моментом для Москвы и Вашингтона. Он стал крайне неприятным сюрпризом для американской администрации.
«Победа российской армии в Мариуполе — это важный поворотный пункт. Штаты внимательно и тревожно наблюдают за событиями», — отметили эксперты.
На этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин поспешил заявить, что происходящее на Украине не является битвой США. Аналитики уверены, что такое высказывание демонстрирует попытку Белого дома переложить ответственность за итоги противостояния на другие страны, отстранившись при этом от терпящего поражение союзника.