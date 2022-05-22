Global Times: уловка США с замороженными активами России обернется против американцев

Вашингтон разыгрывает весьма хитрую уловку с замороженными резервами Центробанка РФ, которая обернется против него самого же. Сложившаяся ситуация может подорвать доверие Европы к американцам, считают авторы китайского портала Global Times, пишет «ПолитРоссия».
Некоторое время назад глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что арест российских активов, который Запад инициировал после начала спецоперации на Украине, и их возможная передача Киеву будет незаконной. Однако позиция властей США в этом вопросе довольна любопытна, пишет автор GT.
«Слова Йеллен — это, пожалуй, не конец привлекающего внимание спора о том, стоит ли арестовывать российские активы; это может стать началом новой дискуссии о том, на каких основаниях они вообще были арестованы», — говорится в публикации.
Авторы материала напомнили, что американцы вместе с европейскими партнерами ввели ряд антироссийских санкций, в том числе и заморозили на миллиарды долларов валютные резервы ЦБ РФ. Сейчас руководство США даже хочет конфисковать эти средства и передать Украине.
Тем не менее минфин США боится, что конфискация российских активов негативно скажется на имидже Белого дома и подорвет доверие союзников Вашингтона. В связи с чем авторы Global Times предполагают, что американские власти в настоящее время разыгрывают роли хорошего и плохого полицейского.
«Похоже, существует преднамеренная стратегия “хороший полицейский, плохой полицейский” — Белый дом играет активную роль в призывах к захвату российских активов, пытаясь утешить своих союзников в Европе, в то время как Йеллен пытается утешить рынок рациональным голосом, который помогает убедить инвесторов, что держать свои активы в США по-прежнему безопасно», – пишет обозреватель GT.