Global Times: уловка США с замороженными активами России обернется против американцев

Некоторое время назад глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что арест российских активов, который Запад инициировал после начала спецоперации на Украине, и их возможная передача Киеву будет незаконной. Однако позиция властей США в этом вопросе довольна любопытна, пишет автор GT.