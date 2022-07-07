Global Times: украинский кризис может привести к ядерному конфликту в Европе

Украинский кризис может перерасти в ядерный конфликт в Европе, вопреки желанию государств ЕС. Такое мнение высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times.
Китайский эксперт уверен, что страны Европы могут стать частью кризиса против своей воли. Кроме того, попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение Евросоюза, который стремится к стратегической автономии.
«Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — отметил эксперт.
Чжунпин указал на понимание Евросоюзом того факта, что Соединенные Штаты используют украинский кризис для контроля над Европой и сдерживания России. Однако сами оказывать значительную помощь киевскому режиму они не намерены.