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Global Times: украинский кризис может привести к ядерному конфликту в Европе

Global Times: украинский кризис может привести к ядерному конфликту в Европе
pxhere.com

Украинский кризис может перерасти в ядерный конфликт в Европе, вопреки желанию государств ЕС. Такое мнение высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times.

Китайский эксперт уверен, что страны Европы могут стать частью кризиса против своей воли. Кроме того, попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение Евросоюза, который стремится к стратегической автономии.

«Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — отметил эксперт.

Чжунпин указал на понимание Евросоюзом того факта, что Соединенные Штаты используют украинский кризис для контроля над Европой и сдерживания России. Однако сами оказывать значительную помощь киевскому режиму они не намерены.

европа украинский кризис ядерный конфликт
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