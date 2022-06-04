Global Times: Украина не сможет обеспечить победу над ВС РФ за счет американских РСЗО HIMARS

Реактивные системы залпового огня HIMARS производства США не могут быть гарантией победы Украины над Вооруженными силами России. Такое мнение выразили аналитики из Китая.
Обозреватели китайского издания Global Times в своем материале пишут, что поставка Соединенными Штатами этих систем Киеву в количестве четырех единиц никак не повлияет на ситуацию вокруг страны. Военного толку от них будет мало, однако Вашингтон, судя по всему, преследует скорее политические цели, уверены эксперты.
«США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать», — отметили авторы.
Также украинским вооруженным силам не стоит переоценивать мощь систем HIMARS. Их военные не проходили необходимого обучения по использованию этих машин, поэтому они даже не умеют ими пользоваться, заключили эксперты из Китая.