Global Times: Украина не сможет обеспечить победу над ВС РФ за счет американских РСЗО HIMARS

Обозреватели китайского издания Global Times в своем материале пишут, что поставка Соединенными Штатами этих систем Киеву в количестве четырех единиц никак не повлияет на ситуацию вокруг страны. Военного толку от них будет мало, однако Вашингтон, судя по всему, преследует скорее политические цели, уверены эксперты.