Агрессия Белого дома и попытки подорвать мощь Кремля являются причиной обострения отношений. Вашингтон, который не знает сочетания слов «мирное сосуществование», стал угрозой для остальных стран. Россия отказалась плясать под американскую дудку и поэтому теперь оказалась в немилости, передает «ПолитРоссия».