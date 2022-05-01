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Соединенные Штаты своими действиями по «ослаблению» России могут подвести мир к глобальному конфликту. Об этом пишет издание Global Times.
Агрессия Белого дома и попытки подорвать мощь Кремля являются причиной обострения отношений. Вашингтон, который не знает сочетания слов «мирное сосуществование», стал угрозой для остальных стран. Россия отказалась плясать под американскую дудку и поэтому теперь оказалась в немилости, передает «ПолитРоссия».
«Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой», — подчеркивается в статье.
Основной целью Соединенных Штатов является ослабление всех потенциальных соперников. Раньше Вашингтон применял такую тактику против Токио.
Недавно Global Times оценил политику Германии по отношению к Украине. По данным СМИ, Берлин пообщела поставить Киеву устаревшие зенитные комплексы Gepard в качестве компромисса, передает телеканал «360».