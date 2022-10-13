Global Times: США собственноручно разваливают западный мир, отталкивая от себя всех союзников

В последнее время все громче звучат заявления европейских политиков по поводу отношений с Китаем. Так, свое недовольство политикой Белого дома стали проявлять Германия и Франция. Китайские журналисты отметили, что немецкий канцлер Олаф Шольц подверг принятый в США закон о снижении инфляции. А еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что «изоляция» от Китая не является вариантом для промышленности Европы.