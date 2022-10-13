Global Times: США собственноручно разваливают западный мир, отталкивая от себя всех союзников

Евросоюз стал проявлять обеспокоенность и все чаще критиковать США по поводу проводимой политики «разъединения» Европы и Китая, а также других действий Вашингтона, наносящих вред экономике ЕС, пишет китайское издание Global Times.
В последнее время все громче звучат заявления европейских политиков по поводу отношений с Китаем. Так, свое недовольство политикой Белого дома стали проявлять Германия и Франция. Китайские журналисты отметили, что немецкий канцлер Олаф Шольц подверг принятый в США закон о снижении инфляции. А еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что «изоляция» от Китая не является вариантом для промышленности Европы.
«Это не только активная коррекция признаков недавнего дисбаланса в европейской дипломатии в целом, но и самопробуждение после усвоения урока суровой реальности. (…) США рано или поздно заплатят за свое властное высокомерие и эгоизм», — пишет китайские аналитики Global Times.
Таким образом США собственноручно разваливают западный мир, отталкивая от себя всех союзников, в том числе ключевого партнера — Евросоюз.