Global Times: США пытаются убить «двух зайцев» сразу, толкая Европу к новым санкциям против России

Обозреватели китайского издания Global Times пришли к выводу, что Соединенные Штаты пытаются убить «одним выстрелом двух зайцев» надеясь ослабить санкциями Россию и Китай одновременно.
По словам авторов, экономика России выдерживает санкционный удар, в то время как страны ЕС из-за санкций испытывают нехватку энергоносителей, сильнейший рост цен и снижение темпов экономического роста.
«Вашингтон использует Брюссель, чтобы ослабить Москву, а с другой стороны, он использует Москву, чтобы контролировать Брюссель… США сделали большое состояние на украинском конфликте и сумели заставить Европейский союз пойти у себя на поводу», — говорится в тексте публикации.
В Европе осознают, что антироссийские санкции больнее ударят по самим жителям ЕС, и в итоге расплачиваться за неверные политические решения придется обычным гражданам. Именно поэтому в Брюсселе решили ослабить некоторые ограничительные меры, несмотря на подготовку новых санкций. Таким неочевидным способом Европа пытается справиться с колоссальными последствиями для собственной экономики и при этом не свернуть с политического курса, навязанного Соединенными Штатами.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.