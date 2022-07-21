Global Times: США пытаются убить «двух зайцев» сразу, толкая Европу к новым санкциям против России

В Европе осознают, что антироссийские санкции больнее ударят по самим жителям ЕС, и в итоге расплачиваться за неверные политические решения придется обычным гражданам. Именно поэтому в Брюсселе решили ослабить некоторые ограничительные меры, несмотря на подготовку новых санкций. Таким неочевидным способом Европа пытается справиться с колоссальными последствиями для собственной экономики и при этом не свернуть с политического курса, навязанного Соединенными Штатами.