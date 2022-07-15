Global Times: США обманом вынудили Евросоюз ввести антироссийские санкции

После обострения украинского кризиса Соединенные Штаты призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции. При этом Брюссель несет от них значительно больше издержек, чем Вашингтон, пишет китайское издание Global Times.
Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван отметил, что Евросоюз уже начал задумываться, не одурачили ли их США, вынуждая вводить новые антироссийские рестрикции. Журналист издания Сыци Цао также обратила внимание на серьезные потери для ЕС от антироссийских санкций.
«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — обратила внимание журналист.
Эксперты отметили, что ЕС все яснее начинает осознавать всю пагубность санкционной политики под влиянием США. В связи с этим новый пакет рестрикций в отношении РФ может быть в значительной степени символическим.