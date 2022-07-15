Global Times: США обманом вынудили Евросоюз ввести антироссийские санкции

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — обратила внимание журналист.