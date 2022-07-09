Global Times: санкции против Китая серьезно бьют по США

Но руководству США надо понять, что санкции против Пекина неизбежно бьют и по США. Простые американцы с трудом справляются с беспрецедентной инфляцией в стране. Китайские эксперты посоветовали Байдену скорректировать свою политику в отношении Пекина, чтобы не нанести максимальный вред самим США.