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Global Times: санкции против Китая серьезно бьют по США

Global Times: санкции против Китая серьезно бьют по США
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Аналитики китайской газеты Global Times отметили, что США пытаются объединить союзников, чтобы ввести санкции против России, но они не способны сдержать Китай в целом ряде областей, сообщает «Военное обозрение».

Власти США отмечают, что все усилия по ограничению экспорта в Китай должны быть целенаправленными. Таким образом, они стремятся нанести «высокоточные» удары по китайской экономике.

Но руководству США надо понять, что санкции против Пекина неизбежно бьют и по США. Простые американцы с трудом справляются с беспрецедентной инфляцией в стране. Китайские эксперты посоветовали Байдену скорректировать свою политику в отношении Пекина, чтобы не нанести максимальный вред самим США.

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