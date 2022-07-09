Аналитики китайской газеты Global Times отметили, что США пытаются объединить союзников, чтобы ввести санкции против России, но они не способны сдержать Китай в целом ряде областей, сообщает «Военное обозрение».
Власти США отмечают, что все усилия по ограничению экспорта в Китай должны быть целенаправленными. Таким образом, они стремятся нанести «высокоточные» удары по китайской экономике.
Но руководству США надо понять, что санкции против Пекина неизбежно бьют и по США. Простые американцы с трудом справляются с беспрецедентной инфляцией в стране. Китайские эксперты посоветовали Байдену скорректировать свою политику в отношении Пекина, чтобы не нанести максимальный вред самим США.