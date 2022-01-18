Global Times: Россия обладает «устрашающей силой» для победы над НАТО

Североатлантическому альянсу во главе с США не стоит недооценивать Россию, которая обладает впечатляющей мощью, предупредили обозреватели китайского издания Global Times.

По их мнению, РФ обладает «устрашающей силой», которая предоставляет возможность сдерживать НАТО. Аналитики обратили внимание, что у США и России практический равный счет по стратегическим вооружениям, однако по всему остальному Москва вырывалась далеко вперед.

Кроме этого, российская сторона готова к неожиданному ходу и всегда остается непредсказуемой для Запада. Россия благодаря внезапным маневрам получает стратегическое превосходство, считают эксперты.

Также не стоит забывать об уникальном географическом положении РФ, что дает определенные преимущества в случае вооруженного конфликта. Все эти собранные воедино факторы запросто поставят НАТО в тупик, если появится такая необходимость, полагают эксперты.

Стоит отметить, что недавно лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с заявлениями о важности недопущения войны между странами, обладающими ядерным оружием, так как в подобном конфликте не может быть победителей, передает Infox.

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