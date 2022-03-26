Global Times перечислило «грехи» США в отношении Украины

Ранее Минобороны РФ опубликовало

видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты

прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали

городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (против

бойцов возбуждено уголовное дело в России) не выпускали людей и не давали им

воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15

суток в подвале в нечеловеческих условиях.