Global Times перечислило «грехи» США в отношении Украины

Ting Shen/XinHua/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Ting Shen/XinHua/Global Look Press

США, изображая себя силами добра, «совершили семь грехов» по отношению к Украине. Об этом написало китайское издание Global Times.

Во-первых, Украина, по словам автора статьи, стала жертвой
необоснованного расширения НАТО на восток, что привело к посягательству на
интересы России. Также США сделали все для разлада отношений между Брюсселем и
Москвой. Например, Вашингтон начал информационную компанию по созданию фейков на Украине,
поддерживал гегемонию доллара и создал биолаборатории на территории
постсоветского пространства.

Global Times также
напоминает о снабжении США Украины оружием, при этом обвиняя Россию в
агрессии. Последним же грехом стали попытки США спровоцировать внешние
конфликты для сокрытия своих внутренних проблем.

Ранее Минобороны РФ опубликовало
видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты
прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали
городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (против
бойцов возбуждено уголовное дело в России) не выпускали людей и не давали им
воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15
суток в подвале в нечеловеческих условиях.

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