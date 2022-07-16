Global Times: ЕС и США ошибочно воспринимают БРИКС в качестве соперника

«Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства», — пишет Global Times.