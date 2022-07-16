Global Times: ЕС и США ошибочно воспринимают БРИКС в качестве соперника

Запад в очередной раз демонстрирует свою «узколобость» в вопросах международной политики, когда воспринимает торгово-экономический союз БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство. Об этом пишет китайское издание Global Times.
В материале газеты указано, что западные страны таким образом демонстрируют ограниченность мышления времен холодной войны. По мнению автора, ЕС и США видят расширение БРИКС исключительно «под лозунгом противостояния Востока и Запада».
«Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства», — пишет Global Times.
В статье указано, что союз намерен выстроить равноправное взаимовыгодное сотрудничество и устранить слабые места в глобальном управлении, где сегодня доминирует Запад. Последнее автор материала назвал причиной, по которой растет количество желающих вступить в БРИКС.