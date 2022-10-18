Главы различных ведомств назвали основные тезисы крушения Су-34 в Ейске

Самолет Су-34 во время учебно-тренировочного полета упал во дворе жилого дома в Ейске. Приводим краткую сводку с места происшествия.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва не произошло, возгорание началось в результате розлива топлива при крушении. Стоящие рядом дома не пострадали. Пожар начался в 18:10 и был ликвидирован в 21:15. Был четвертый ранг пожара. В двух местах остались завалы, их разбирают сотрудники МЧС.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о трех погибших в результате инцидента. Четверо пострадавших уже доставлены в Краснодар с ожогами. На госпитализацию направлено 15 человек.
По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всех желающих разместили в отелях и пансионатах города. Им предоставлены максимально комфортные условия. Всем пострадавшим возместят полученные убытки.