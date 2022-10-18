Главы различных ведомств назвали основные тезисы крушения Су-34 в Ейске

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва не произошло, возгорание началось в результате розлива топлива при крушении. Стоящие рядом дома не пострадали. Пожар начался в 18:10 и был ликвидирован в 21:15. Был четвертый ранг пожара. В двух местах остались завалы, их разбирают сотрудники МЧС.