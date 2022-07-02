Главы минобороны Латвии и Эстонии договорились о совместном приобретении систем ПВО

Министры обороны Латвии и Эстонии Артис Пабрикс и Калле Лаанет в ходе проведения мадридского саммита НАТО пришли к договоренности о совместном приобретении систем ПВО.
Главы военных ведомств соседних стран подписали документ о совместной закупке систем противовоздушной обороны, об этом сообщили представители минобороны Эстонии.
«Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто готов и сам защищаться, будет оказана помощь. Эстония является надежным союзником и, безусловно, одной из тех стран, которые внесут свой вклад», — приводит пресс-служба эстонского минобороны слова Калле Лаанета.
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