Главы минфина и минздрава Британии уходят в отставку из-за скандала с Джонсоном

«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — сообщил в Twitter Риши Сунак.