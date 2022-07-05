Главы минфина и минздрава Британии уходят в отставку из-за скандала с Джонсоном

Главы минфина и минздрава Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку в связи со скандалом с участием премьера страны Бориса Джонсона и экс-главы МИД Кристофера Пинчера. Об этом сообщает Reuters.
Джавид, покидая пост министра здравоохранения, заявил, что «не может продолжать работать с чистой совестью». Позже к его инициативе присоединился глава минфина.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — сообщил в Twitter Риши Сунак.
Борис Джонсон оказался в центре скандала, когда стало известно, что во время ковидных ограничений премьер устраивал на Даунинг-стрит вечеринки, сообщает «360». Сам премьер утверждает, что его уход на фоне ситуации на Украине будет безответственным решением.