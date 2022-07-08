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Главы МИД G20 отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым

Главы МИД G20 отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым

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Сергей Лавров

Главы МИД G20 отказались фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на японское агентство Kuodo.

Так, отмечается, что традиционное групповое фото было отложено, поскольку министры избегали съемок с Лавровым.

Эту информацию прокомментировал сам глава российского МИД. Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться, я же никого не приглашал фотографироваться. Я вообще никуда никого не приглашал. Меня пригласила Индонезия, — заявил он.

Двухдневный саммит глав МИД “Большой двадцатки” проходит на острове Бали.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству DPA, Сергей Лавров покинет саммит досрочно.

Лавров еще ведет двусторонние переговоры, после этого он пообщается с прессой и уедет, — заявила она.

Встреча лидеров “Большой двадцатки” состоится в ноябре, на нее пригласили президента России Владимира Путина.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
“РБК”


Источник
Der Spiegel


Фото
kremlin.ru


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