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Главы администраций 11 городов Италии призвали Драги продолжить работу на посту премьера

Главы администраций 11 городов Италии призвали Драги продолжить работу на посту премьера
globallookpress/Marco Alpozzi

Руководители 11 итальянских городов не поддержали отставку премьер-министра страны Марио Драги. Они написали главе кабмина совместное письмо.

В числе подписавших мэры Рима, Милана, Турина, Венеции, Флоренции и других городов. Они призвали Драги остаться на посту руководителя правительства и продолжить выполнять свои обязанности.

«Мы, мэры, каждый день призванные к сложному управлению и решению проблем, которые затрагивает наших граждан, просим Марио Драги идти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют от нас продолжения работы правительства», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что итальянский лидер Серджо Матарелла не принял отставку Драги. Об этом президент страны сообщил в Twitter.

драги Италия правительство рим
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