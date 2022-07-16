Главы администраций 11 городов Италии призвали Драги продолжить работу на посту премьера

Руководители 11 итальянских городов не поддержали отставку премьер-министра страны Марио Драги. Они написали главе кабмина совместное письмо.
В числе подписавших мэры Рима, Милана, Турина, Венеции, Флоренции и других городов. Они призвали Драги остаться на посту руководителя правительства и продолжить выполнять свои обязанности.
«Мы, мэры, каждый день призванные к сложному управлению и решению проблем, которые затрагивает наших граждан, просим Марио Драги идти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют от нас продолжения работы правительства», — говорится в обращении.
Ранее стало известно, что итальянский лидер Серджо Матарелла не принял отставку Драги. Об этом президент страны сообщил в Twitter.