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Главврач ЦГКБ Реутова рекомендовал вакцинироваться от нового COVID-19 «Спутником V»

Главврач ЦГКБ Реутова рекомендовал вакцинироваться от нового COVID-19 «Спутником V»
pxhere.com

Вместо «Спутника Лайт» для ревакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать первый компонент основной вакцины, заявил главный врач Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Реутова Александр Алексеев.

Повторную прививку от COVID-19 теперь можно сделать «Спутником V», заявил медик порталу reutov.net. Первый компонент вакцины идентичен препарату «Спутник Лайт», поэтому идеально подойдет для ревакцинации. Алексеев отметил, что разницы между иммунными ответами этих препаратов нет, передает.

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