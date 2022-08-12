Главврач ЦГКБ Реутова рекомендовал вакцинироваться от нового COVID-19 «Спутником V»

Повторную прививку от COVID-19 теперь можно сделать «Спутником V», заявил медик порталу reutov.net. Первый компонент вакцины идентичен препарату «Спутник Лайт», поэтому идеально подойдет для ревакцинации. Алексеев отметил, что разницы между иммунными ответами этих препаратов нет, передает.