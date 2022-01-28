Главврач медцентра в Петербурге арестован после смерти троих пациентов от сернокислого бария

Главврач медцентра в Петербурге арестован после смерти троих пациентов от сернокислого бария Новости
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Главный врач петербургской клиники Евгений Попов, где три человека скончались от отравления сернокислым барием после гастроскопии, арестован на два месяца. Соответствующую информацию привели местные СМИ.

Всего в медучреждении пострадало 23 человека. Главврач Попов запрашивал меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, однако следствие отправило его в СИЗО до 26 марта.

Главный врач после происшествия сообщал, что ранее в медицинском учреждении не возникало никаких проблем с процедурами исследования желудка. Однако, как выяснил Следственный комитет, по меньшей мере три человека погибли вследствие использования медперсоналом контрафактного препарата.

 
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