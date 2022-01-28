Главврач медцентра в Петербурге арестован после смерти троих пациентов от сернокислого бария

Главный врач петербургской клиники Евгений Попов, где три человека скончались от отравления сернокислым барием после гастроскопии, арестован на два месяца. Соответствующую информацию привели местные СМИ.

Всего в медучреждении пострадало 23 человека. Главврач Попов запрашивал меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, однако следствие отправило его в СИЗО до 26 марта.

Главный врач после происшествия сообщал, что ранее в медицинском учреждении не возникало никаких проблем с процедурами исследования желудка. Однако, как выяснил Следственный комитет, по меньшей мере три человека погибли вследствие использования медперсоналом контрафактного препарата.

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