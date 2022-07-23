Главу штаба обороны Днепра Корбана не пустили на Украину, отобрав паспорт

«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие», никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — прокомментировал Корбан неприятную ситуацию.