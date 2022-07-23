Главу штаба обороны Днепра Корбана не пустили на Украину, отобрав паспорт

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан не сумел вернуться на Украину, так как сотрудники пограничной службы сообщили ему об «остановленном гражданстве»
«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие», никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — прокомментировал Корбан неприятную ситуацию.
Пограничники отняли у Корбана паспорт, все это происходило на фоне распространяющихся слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства, как и олигарха Игоря Коломойского.