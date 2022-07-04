Новости0

Главред RT Симоньян одной жесткой фразой осадила уволенную с Die Welt Овсянникову

Главред RT Симоньян одной жесткой фразой осадила уволенную с Die Welt Овсянникову
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Журналистка Марина Овсянникова, известная своей скандальной историей на Первом канале, была вновь уволена с работы. Только на этот раз ее «выгнала» немецкая газета Die Welt. Эту новость саркастически прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. 

Недавно стало известно, что руководство немецкого издания отказалось продлевать контракт с Овсянниковой. Симоньян, узнав об этом, сказала лишь одну короткую, но жесткую фразу.

«Проституток надолго не снимают», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Берлин ожидают сбои электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки голубого топлива. Об этом пишет RT.

овсянникова первый канал Симоньян
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.