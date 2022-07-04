Главред RT Симоньян одной жесткой фразой осадила уволенную с Die Welt Овсянникову

Журналистка Марина Овсянникова, известная своей скандальной историей на Первом канале, была вновь уволена с работы. Только на этот раз ее «выгнала» немецкая газета Die Welt. Эту новость саркастически прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.