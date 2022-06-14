Новости0

Главный вор в законе Боря Ушатый скончался в США на 96-м году жизни

Главный вор в законе Боря Ушатый скончался в США на 96-м году жизни
pexels.com

Старейший вор в законе Борис Комин, известный как Боря Ушатый, умер в США на 96-м году жизни, передает ИА «ПраймКрайм».

Он считался главным вором в законе в США и пользовался непререкаемым авторитетом. Несмотря на это, информации о жизни Бориса Комина крайне мало.

Ушатого считали хранителем воровских традиций — в 2008 году он был приглашен в Москву для разрешения спора между криминальными авторитетами Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро).

Он выслушал обе стороны и заявил, что «судить коммерсантов — не воровское дело», а после  улетел обратно в США.

борис комин боря ушатый вор в законе смерть США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.