Главный вор в законе Боря Ушатый скончался в США на 96-м году жизни

Старейший вор в законе Борис Комин, известный как Боря Ушатый, умер в США на 96-м году жизни, передает ИА «ПраймКрайм».
Он считался главным вором в законе в США и пользовался непререкаемым авторитетом. Несмотря на это, информации о жизни Бориса Комина крайне мало.
Ушатого считали хранителем воровских традиций — в 2008 году он был приглашен в Москву для разрешения спора между криминальными авторитетами Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро).
Он выслушал обе стороны и заявил, что «судить коммерсантов — не воровское дело», а после улетел обратно в США.