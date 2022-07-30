Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал разгром «Локомотива» со счетом 5:0

«У нас было голевых моментов гораздо больше. В первом тайме не смогли, к сожалению, забить, хотя были моменты. Первый мяч, затем второй больше раскрыли игру. У нас появилось пространство, нам легче стало играть, убегать в быстрые атаки. Рад, что смогли еще забить хорошие мячи», — сказал Семак.