Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал разгром «Локомотива» со счетом 5:0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» на «Газпром Арене» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча команд завершилась со счетом 5:0.
Наставник сине-бело-голубых отметил, что игра шла на встречных курсах.
«У нас было голевых моментов гораздо больше. В первом тайме не смогли, к сожалению, забить, хотя были моменты. Первый мяч, затем второй больше раскрыли игру. У нас появилось пространство, нам легче стало играть, убегать в быстрые атаки. Рад, что смогли еще забить хорошие мячи», — сказал Семак.
В заключение специалист поздравил болельщиков и футболистов команды с заслуженной победой.
Авторами забитых мячей стали Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев и Иван Сергеев, оформивший дубль. В конце встречи Сергей Карасев удалил с поля капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Благодаря победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с двумя баллами в активе занимает 12-ю позицию.