Главный тренер «Зенита» назвал Бакаева одним из лучших игроков в матче против «Сочи»

Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка команды Зелимхана Бакаева, который в матче против «Сочи» забил дебютный гол в составе сине-бело-голубых.
Главный тренер петербургской команды отметил, что полузащитник забил прекрасный гол. Он также подчеркнул, что Бакаев всегда старается действовать на поле активно и открывается в свободные зоны, что у него хорошо получается.
«Сегодня был одним из лучших игроков точно», — сказал Семак в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».
Ранее хавбек «Зенита» Андрей Мостовой признался, что не боится борьбы за место в стартовом составе с Зелимханом Бакаевым. По его словам, здоровая конкуренция — это всегда хорошо.