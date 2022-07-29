Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о замеченных над городом «смерчах»

Накануне в Сети появились сообщения горожан, которые заметили в Сосновом Бору несколько якобы смерчей. По словам очевидцев, их было около шести штук, двигающихся друг за другом и касающихся воды. Однако Колесов объяснил, что в действительности это была просто облачность такой формы.