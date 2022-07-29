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Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о замеченных над городом «смерчах»

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о замеченных над городом «смерчах»
Photo by Nikolas Noonan on Unsplash

Жители Петербурга заметили в небе над городом явление, похожее на смерчи. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что это на самом деле было.

Накануне в Сети появились сообщения горожан, которые заметили в Сосновом Бору несколько якобы смерчей. По словам очевидцев, их было около шести штук, двигающихся друг за другом и касающихся воды. Однако Колесов объяснил, что в действительности это была просто облачность такой формы.

«Это хвостики у облака. Но это не смерчи, так как ветра сильного там нет. На Финском заливе такое часто замечают в разные годы», — цитирует специалиста газета «Петербургский дневник».

Колесов добавил, что данные «смерчи» формируются, когда в конвективном облаке появляются сильные потоки воздуха, а ветер под ним усиливается. Несмотря на сложность процесса, в полноценный смерч это явление не превращается.

александр колесов петербург смерч
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