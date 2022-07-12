Главный редактор Buro 24/7 Екатерина Дарма рассказала о преследовании: “Оскорбления и угрозы изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой”

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Екатерина Дарма

Главный редактор Buro 24/7 Екатерина Дарма опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором рассказала, что уже два года ее преследует сталкер — женщина под ником Мира Миру 1986 года рождения.

Речь идет не только о сети, где она навязчиво пишет мне, звонит иногда по сто (!!!) раз за день (с разных номеров, разумеется), моим близким, пишет e-mail и сообщения всем, до кого может достучаться, шлет оскорбления и угрозы (изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой, чего только не было…) и физически преследует меня в офисе и на публичных мероприятиях в Москве. Пробила дно она, создав аккаунт от лица моего отца (спустя несколько месяцев после его ухода), для того чтобы отправлять мне по-настоящему чудовищные вещи как будто от его имени.

Циклы уже изучены: любовь и признания — маниакальная одержимость — агрессия на отсутствие обратной связи — гнев, страшные оскорбления и не менее страшные действия — вина и стыд, извинения — любовь и признания и далее по кругу. Легальных способов борьбы с этим безумием нет, так как нет состава преступления (“приходите, когда убьют”). “Чего она хочет?” — спросите вы. Она хочет, точнее, требует моего внимания. Я долго терпела, думала, что обсессия по незнакомому человеку рано или поздно должна закончиться. Находила в себе сочувствие — даже после самых кошмарных поступков, так как очевидно, что человек серьезно болен. Однако мне страшно за себя и своих близких.

Я долго не хотела писать этот пост, но боюсь, кроме общественного порицания и “культуры отмены”, нет других способов выстроить щит против таких ситуаций. Чтобы вы не думали, что я снежинка и слишком сильно реагирую на хейт в сети, приложу несколько скринов (что есть капля в море). Возможно, среди вас найдутся те, кто сталкивался с таким, имеет профессиональный опыт работы с такими ситуациями и кто может поделиться советом, как быть. Вот такой своеобразный open call,

— написала невеста Тимура Сардарова и приложила скрины сообщений от преследовательницы.

История тут же вызвала широкий резонанс в телеграме.

Леденящая душу история случилась с главным редактором Buro 24/7. Катя Дарма, умница, красавица, одна из самых политкорректных девушек светской Москвы, стала жертвой сталкера. <…> Признаюсь, читать эту переписку мне психологически сложно. Эта история явно не для слабонервных. Правоохранительные органы не видят состава преступления. Нет слов,

— написала в своем телеграм-канале Надежда Стрелец.

Какой треш происходит в жизни Кати Дармы — ее преследует безумная сталкерша. Мы все равно подавали бы в полицию — видят они состав преступления или нет, на обращение надо будет отреагировать и беседу с девушкой провести,

— отреагировал “Антиглянец“.

Жуткая история, от которой не застрахованы люди разной степени публичности и привлекательности. Меня забавляет, когда некоторые героини “Татлера” рисуются, приходя в “Марио” с нарядом ОМОНа, но в данном случае личный охранник — шаг оправданный, хоть и максимально дискомфортный. Мало ли еще может быть подобных сталкерш? <…> Я очень сочувствую Кате. Она, увы, не единственная, кто страдает от подобных ситуаций. Еще одна модница-красотка Диана Коркунова тоже прошла через это: одержимая поклонница, узнав Дианин домашний адрес, ломилась к ней в квартиру. Такие вещи ставят под угрозу безопасность не только физическую, но и психологическую. Не только личную, но и близких,

— рассказал бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.