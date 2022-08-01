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Главный недостаток Chery Tiggo 7 Pro устранят: кроссовер станет 330-сильным

Главный недостаток Chery Tiggo 7 Pro устранят: кроссовер станет 330-сильным

Компания Chery показала первые тизеры Tiggo 7 Pro с гибридной силовой установкой, которая будет включать двигатель внутреннего сгорания и два электромотора.


Пока что нам показали только силуэт автомобиля, поэтому неизвестно, изменится ли его дизайн. Особенностью являются сразу два электромотора, связанных с двигателем и колёсами при помощи трёхступенчатой трансмиссии. Автомобиль получить 1,5-литровый бензиновый двигатель SQRE4T15C. В Китае его мощность составляет 156 л.с. при 230 Нм крутящего момента. Общая отдача силовой системы составляет 326 л.с. при 565 Нм крутящего момента. Это сделает его более чем вдвое мощнее текущей версии, которую некоторые считают недостаточно динамичной.

Главный недостаток Chery Tiggo 7 Pro устранят: кроссовер станет 330-сильным

В Китае такую же систему получил сопоставимый с Tiggo 7 Pro по размерам Exeed LX. С гибридом на борту он разгоняется от нуля до до 100 км/ч за 6,8 секунды, а его расход топлива составляет 4,8 л/100км. Вероятно, новый Tiggo 7 Pro будет демонстрировать похожие результаты.

В линейке бренда уже есть автомобиль с аналогичной системой, который называется Chery Tiggo 8 Pro e+. Компания подтвердила, что такие автомобили будут представлены на рынке России в 2023 году. Вероятно, гибридний Tiggo 7 Pro также выйдет в следующем году.

Главный недостаток Chery Tiggo 7 Pro устранят: кроссовер станет 330-сильным

Также Tiggo 7 Pro должен получить в России полный привод в конце этого или в начале следующего года.

Chery авто
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RusNewsToday24
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