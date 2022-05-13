Главный инспектор ИФНС задержан в Одинцово по подозрению во взяточничестве

По данным стражей порядка, мужчина обещал директору местной типографии закрыть глаза на выявленные нарушения за вознаграждение в размере 4,5 млн рублей. Задержанный рассказал, что совершать правонарушение его заставляло руководство налоговой службы. Так, из 4,5 млн рублей непосредственно главному инспектору предназначался только один миллион, а остальную сумму взяточник должен был отдать начальникам.