Главный инспектор ИФНС задержан в Одинцово по подозрению во взяточничестве

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Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двух высокопоставленных сотрудников ИФНС №22 в Одинцово. Одним из задержанных оказался главный инспектор камеральных проверок Михаил Стародубов, пишет Telegram-канал «112».
По данным стражей порядка, мужчина обещал директору местной типографии закрыть глаза на выявленные нарушения за вознаграждение в размере 4,5 млн рублей. Задержанный рассказал, что совершать правонарушение его заставляло руководство налоговой службы. Так, из 4,5 млн рублей непосредственно главному инспектору предназначался только один миллион, а остальную сумму взяточник должен был отдать начальникам.
При передаче этой суммы руководству ИФНС правоохранители задержали начальника юридического отдела инспекции Григория Пекарева. Последний отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции. В отношении руководителей налоговой службы будет проведена проверка.