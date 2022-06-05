«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы – это о том, чтобы Маск заткнулся». Акции Tesla падают, инвесторы негодуют, а Илон Маск теряет миллиарды всего лишь из-за пары фраз

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После того, как Илон Маск сообщил о своих опасения относительно экономики США и объявил о сокращении персонала Tesla на 10%, стоимость акций компании устремились вниз: еще в пятницу за одну ценную бумагу Tesla давали около 775 долларов, сейчас – около 700. Это огромное падение не только разозлило инвесторов, но и напрямую сказалось на состоянии Илона Маска.





По оценкам Forbes, примерно за сутки состояние главы Tesla сократилось на 16,9 миллиарда долларов. Впрочем, это не помешало Маску остаться самым богатым человеком в мире – Forbes оценивает состояние предпринимателя в 216,8 миллиарда долларов.



Еще не stonks, но падение существенное

Что же касается недовольства инвесторов, то его своими словами выразил главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли: «Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы – это о том, чтобы Маск заткнулся». Финансовый аналитик также отметил, что Маск «был на удивление тих последнюю неделю», и акции показывали хороший рост. Но потом глава Tesla написал письмо о сокращениях, о нем стало известно журналистам – и маховик негатива запустился сам собой.