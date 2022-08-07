Главная камера разрешением 200 Мп, но телевик лишь с двукратным зумом. Появились официальные характеристики Motorola Moto X30 Pro

Компания Motorola рассекретила камеру своего грядущего флагмана Moto X30 Pro. Аппарат должны были представить несколько дней назад, но компания решила перенести анонс на 11 августа.





Motorola Moto X30 Pro всё ещё успеет стать первым из анонсированных смартфонов с 200-мегапиксельной камерой. Компания подтверждает, что будет использовать датчик ISOCELL HP1, который имеет оптический формат 1/1,22 дюйма.

Также новинка получит 50-мегапиксельный сверхширик с углом обзора 117 градусов и макрорежимом, позволяющим сфокусироваться на объекте с расстояния 2,5 см. Закончит набор 12-мегапиксельный телевик, основанный на датчике Sony IMX663. Он предложит всего лишь двукратный оптический зум, но зато светосила составит F/1,6.





Также Motorola подтверждает, что сердцем смартфона послужит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. У смартфона будет крупная система охлаждения и три конфигурации памяти: 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Ранее новинке также приписывали 120-ваттную зарядку и 144-герцевый экран AMOLED.