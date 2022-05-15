Главком ВСУ Залужный продемонстрировал прибывшие на Украину американские гаубицы

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Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный показал американские гаубицы M777. Киев получил это вооружение от Вашингтона.
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что США продолжают воевать против России руками жителей Украины. Она опубликовала это сообщение в своем Telegram-канале, добавив видео с американскими гаубицами.
Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Отечественное Министерство обороны отмечало, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре Украины.
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