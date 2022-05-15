...
    В тренде

    Главком ВСУ Залужный продемонстрировал прибывшие на Украину американские гаубицы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Главком ВСУ Залужный продемонстрировал прибывшие на Украину американские гаубицы

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    wikipedia.org / Specialist Evan D. Marcy, U.S. Army/Public Domain

    Главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный показал американские гаубицы M777. Киев получил это вооружение от Вашингтона.

    Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что США продолжают воевать против России руками жителей Украины. Она опубликовала это сообщение в своем Telegram-канале, добавив видео с американскими гаубицами.

    Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Отечественное Министерство обороны отмечало, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре Украины.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.