Главком ВСУ сообщил о боях с объединенными силами России и Донбасса по девяти направлениям

Украинские войска столкнулись с союзными силами России и республик Донбасса сразу по девяти направлениям, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Главком ВСУ 16 июня написал в соцсетях, что силы РФ и ЛДНР ведут бои за контроль над Северодонецком. По словам Залужного, схватки идут сразу на девяти направлениях, от Лисичанска до Славянска.
«В целях вытеснения украинских сил союзные войска применяют авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию», — отметил главком ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.