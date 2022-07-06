Главком ВСУ потребовал всех военнообязанных на Украине встать на воинский учет

Главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что все военнообязанные страны должны встать на воинский учет по месту жительства.
«Все, кто до сих пор не состоят или заново не встали на воинский учет, должны это сделать. Те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальных центрах комплектования, украинский аналог военкоматов)», — заявил Залужный.
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что разрабатывают правила, по которым ограничиваются право военнообязанных перемещаться по стране и покидать Украину без разрешения военкоматов.