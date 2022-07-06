Главком ВСУ потребовал всех военнообязанных на Украине встать на воинский учет

«Все, кто до сих пор не состоят или заново не встали на воинский учет, должны это сделать. Те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальных центрах комплектования, украинский аналог военкоматов)», — заявил Залужный.